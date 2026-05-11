«Сердце снова раскололось»: Актриса Рудова рассказала о тяжёлой утрате
Актриса Наталья Рудова сообщила о смерти 18-летней собаки Мимиситы из приюта
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rudovanata
Известная актриса Наталья Рудова поделилась с подписчиками горестным известием. Ушла из жизни её четвероногий друг — собака по кличке Мимисита.
Питомец появился в семье звезды совершенно неожиданно. Рудова взяла взрослую (около шести лет) девочку из приюта и сразу почувствовала невероятную душевную связь. Собака стала тенью следовать за хозяйкой, сидеть возле неё, превратившись в любимую «хулиганку» и «хвостик».
«Ты появилась в моей жизни неожиданно… Ты стала моим другом. Зайдя в мой дом, ты села возле меня и никогда не отходила», — написала артистка в соцсетях.
Собака прожила долгую жизнь — 18 лет, из которых 12 лет бок о бок с самой Натальей. Актриса призналась, что переживает сильную боль, и её сердце «снова раскололось». Поклонники звезды уже заполнили комментарии словами поддержки.
Ранее Наталья Рудова высказалась об успешных женщинах, у которых нет отношений. Актриса объяснила, почему одиночество не равно несчастью. По её мнению, многие яркие и независимые женщины вовсе не страдают от нехватки мужского внимания — просто они нечасто влюбляются. Рудова уверена, что такие девушки «завалены предложениями», но тщательно выбирают, потому что настоящей любви в жизни вообще немного.
Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.