«Сердце снова раскололось»: Актриса Рудова рассказала о тяжёлой утрате

Известная актриса Наталья Рудова поделилась с подписчиками горестным известием. Ушла из жизни её четвероногий друг — собака по кличке Мимисита.

Питомец появился в семье звезды совершенно неожиданно. Рудова взяла взрослую (около шести лет) девочку из приюта и сразу почувствовала невероятную душевную связь. Собака стала тенью следовать за хозяйкой, сидеть возле неё, превратившись в любимую «хулиганку» и «хвостик».

«Ты появилась в моей жизни неожиданно… Ты стала моим другом. Зайдя в мой дом, ты села возле меня и никогда не отходила», — написала артистка в соцсетях.

Собака прожила долгую жизнь — 18 лет, из которых 12 лет бок о бок с самой Натальей. Актриса призналась, что переживает сильную боль, и её сердце «снова раскололось». Поклонники звезды уже заполнили комментарии словами поддержки.

Ранее Наталья Рудова высказалась об успешных женщинах, у которых нет отношений. Актриса объяснила, почему одиночество не равно несчастью. По её мнению, многие яркие и независимые женщины вовсе не страдают от нехватки мужского внимания — просто они нечасто влюбляются. Рудова уверена, что такие девушки «завалены предложениями», но тщательно выбирают, потому что настоящей любви в жизни вообще немного.