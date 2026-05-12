«Куда делся мальчик?»: 21-летний сын Лукашенко «возмужал» до неузнаваемости

В центре внимания пользователей соцсетей оказался младший сын президента Белоруссии Николай Лукашенко, который посетил Парад Победы в Москве. Он находился рядом с отцом и другими официальными гостями парада.

После появления кадров с мероприятия в соцсети X пользователи начали активно обсуждать его внешний вид. Часть комментаторов отметила, что молодой человек выглядит старше своих лет и заметно изменился.

«Куда делся мальчик?», — заметил один из пользователей.

«Коля по возрасту состарился раньше, чем я», — добавил другой.

Другие пользователи, напротив, позитивно оценили его внешность.

«Ух ты, как возмужал Николай», — отметил один из юзеров.

«Какой Коля высокий и красивый юноша», — написал другой.

Ранее Лукашенко заявил, что у всех жителей Белоруссии равные возможности. Политик подчеркнул, что его сын Николай учился в обычной деревенской школе наравне с другими детьми. По его словам, это не помешало Николау в итоге поступить в Пекинский университет, один из лучших вузов мира.