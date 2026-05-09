«Переживал, как получится»: Лукашенко оценил Парад Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам о своих впечатлениях от военного парада на Красной площади. По признанию белорусского лидера, он немного волновался из-за того, что формат шествия был сокращён, однако результат его порадовал.

«Я переживал, что вы укоротили его, и думал, как получится. Я вам скажу, что очень даже хорошо. У меня хорошие впечатления», — поделился глава республики, которого цитирует агентство БелТА.

Лукашенко также отметил, что празднование в российской столице в очередной раз показало единство стран-союзниц. Вместе с белорусским лидером на трибунах присутствовали главы Казахстана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии Лаоса, Малайзии, Словакии. После парада делегации направились на торжественный приём в Кремль.

Выступление Владимира Путина на Параде Победы продлилось более 8 с половиной минут. Сразу после этого по брусчатке прошли пешие расчёты. Год назад, на юбилейных торжествах, речь главы государства была длиннее — ровно 10 минут.