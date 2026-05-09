Лукашенко: Никто не сможет помешать празднованию Дня Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что помешать празднованию Дня Победы никому не под силу. Такое заявление глава республики сделал в беседе с журналистами после парада на Красной площади.

Белорусский лидер подчеркнул, что этот праздник — наше общее достояние, и его нельзя потерять. Лукашенко добавил, что нынешние времена лишь подтверждают незыблемость этой традиции.

«Как показали нынешние времена, минуты и мгновения, никто не сможет помешать празднованию этой Великой Победы», — сказал он, подчеркнув важность сохранения исторической памяти для будущих поколений.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не нужно ничьё дозволение, чтобы провести Парад Победы. Так представитель Кремля отреагировал на указ Владимира Зеленского, который якобы «разрешает» проведение торжественных мероприятий в Москве. Песков заявил, что «горе тому, кто пытается подтрунивать над Днём Победы».