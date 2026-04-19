Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у всех жителей hеспублики равные возможности. Политик подчеркнул, что его сын Николай учился в обычной деревенской школе наравне с другими детьми.

«У меня сын учился в деревенской школе вместе со всеми, поддерживает со многими отношения», — отметил глава РБ в интервью RT.

По его словам, это не помешало Николау в итоге поступить в Пекинский университет, один из лучших вузов мира. Лукашенко добавил, что его младший наследник стремился к этому, всегда хорошо учился и в какой-то степени превзошёл половину своих одноклассников.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что в Республике много толковых людей, способных в будущем возглавить государство. Вопрос о том, кто станет следующим президентом, будет решать исключительно белорусский народ, подчеркнул политик.