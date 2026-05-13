Юрист объяснил, почему возможное примирение Линды и Фадеева не закроет уголовное дело

Дело певицы Линды не прекратят, даже если продюсер Максим Фадеев помирится с бывшей подопечной, заявил юрист Тимур Харди. По его словам, о наказании для артистки говорить пока рано, но если она окажется соучастницей мошенничества, совершённого организованной группой, суд может назначить ей до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Однако соучастие может быть разным, например, если Линда просто подписала документы, не зная об их преступном характере, то более строгую ответственность понесут непосредственные исполнители. Большое значение в деле имеет главный потерпевший — Фадеев. Композитор может признать, что подпись на документах всё же похожа на его собственную и, возможно, он сам ставил её. Кроме того, он вправе подать гражданский иск о взыскании недополученных авторских отчислений.

«Влияние главного потерпевшего, Максима Фадеева, действительно очень велико. Однако всё не так просто — дело не прекратят, даже если он откажется от обвинений», — отметил собеседник «Газеты.ru».

Напомним, ранее певицу Линду вызвали на допрос из-за конфликта с Максимом Фадеевым по делу об авторских правах. Позже статус звезды по делу о мошенничестве изменили со свидетеля на подозреваемую.