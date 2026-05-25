Натуральные блондины в зоне риска: Почему светлые волосы оказались смертельной ловушкой для кожи

25 мая проходит Всероссийский день диагностики меланомы. Блондины и блондинки чаще подвержены риску её развития. Это связано с фототипом кожи. Об этом Life.ru рассказала дерматовенеролог, косметолог, трихолог клиники «Будь Здоров» на Сретенке Мария Кызымко.

Люди с I и II фототипом кожи действительно имеют значительно более высокий риск развития меланомы по сравнению с обладателями тёмных волос и смуглой кожи. У них снижено содержание защитного пигмента меланина, что делает кожу более уязвимой к повреждающему действию ультрафиолета. Особенно высокий риск у людей с рыжими или светлыми волосами, голубыми/зелёными глазами, склонностью к веснушкам и быстрому обгоранию на солнце. Мария Кызымко Дерматовенеролог, косметолог, трихолог клиники «Будь Здоров» на Сретенке

По словам эксперта, у рыжеволосых риск меланомы почти в 4 раза выше, чем у темноволосых. У блондинов — примерно в 1,5 раза выше. В России ежегодно выявляют тысячи новых случаев меланомы, особенно среди любителей загара и солярия.

Рекомендации по защите: 1. Используйте солнцезащитные средства с SPF не менее 30 (лучше 50+), нанося их за 15 минут до выхода на улицу на все открытые участки тела. При долгом нахождении на солнце обновлять каждые 1,5–2 часа и после купания. Используйте достаточное количество SPF. Для лица и шеи — около половины чайной ложки, для каждой руки и ноги — около столовой ложки. Рекомендуется распределять SPF равномерно, не забывая о зонах, которые часто пропускают (уши, шея, тыльная сторона рук).

2. Не находитесь на открытом солнце в период с 11 до 16 часов. 3. Носите одежду с длинными рукавами, брюки, головные уборы с полями, солнцезащитные очки. 4. Не посещайте солярии. 5. Регулярно осматривайте кожу и при появлении новых или изменении существующих родинок (цвет, форма, размер, кровоточивость) обращайтесь к врачу-дерматологу.

В России для самодиагностики родинок, как и во всём мире, применяется международный «алфавит» ABCDE: — Asymmetry (асимметрия), — Border (неровные края), — Color (неоднородная окраска), — Diameter (диаметр более 6 мм), — Evolution (изменения со временем).

Также в клинической практике и для самоосмотра активно используют и правило «гадкого утёнка»: внимание привлекает родинка, которая визуально отличается от остальных на теле, даже если не соответствует всем пунктам ABCDE.

«Светлая кожа требует особой заботы и защиты. Соблюдение этих рекомендаций существенно снижает риск развития меланомы и других видов рака кожи», — заключает специалист.

Тем временем, в России второй пациент готовится к введению мРНК-вакцины для лечения меланомы. В конце марта 2026 года вакцину впервые применили в клинической практике у 60-летнего пациента с меланомой кожи, а к маю у него уже наблюдались положительные сдвиги в анализах. Лекарство создаётся на основе матричной рибонуклеиновой кислоты.