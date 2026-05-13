13 мая, 10:13

Каждая на счету: Названы 5 тревожных сигналов, которые нельзя пропускать при осмотре родинок

Онколог Исакова: Проверить родинку на меланому можно по системе ABCDE

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Врач-онколог Суна Исакова в День борьбы с меланомой рассказала «Ленте.ру», как самостоятельно проверить родинку. Один из самых простых и эффективных методов — система ABCDE.

Она включает оценку по пяти критериям:

  • A (Asymmetry) — асимметрия. Если мысленно разделить родинку пополам, половинки не совпадают.
  • B (Border) — края. Они неровные, нечёткие, зазубренные.
  • C (Color) — цвет. Неоднородный, вкрапления чёрного, красного, синего или белого.
  • D (Diameter) — размер. Диаметр больше 6 мм (примерно как ластик на карандаше).
  • E (Evolution) — эволюция. Любое изменение: рост, зуд, кровоточивость, появление корочек или узелков.

Доктор подчеркнула, что важно наблюдать за родинками в динамике. Даже небольшие изменения — повод для проверки у врача. Особенно осторожными нужно быть людям со светлой кожей и большим количеством невусов.

Система ABCDE не заменяет медицинскую диагностику, но помогает быстрее заметить риски. Чем раньше выявлена меланома, тем выше шанс на полное излечение.

Онколог оценил вероятность полной победы над раком

А ранее Life.ru писал, что российская вакцина, разработанная в Центре Гамалеи для борьбы с меланомой, способна ликвидировать метастазы. Академик РАН Александр Гинцбург пояснил, что препарат вводят либо в саму опухоль, либо в кровоток в зависимости от тяжести течения болезни.

Дарья Нарыкова
