Каждая на счету: Названы 5 тревожных сигналов, которые нельзя пропускать при осмотре родинок
Онколог Исакова: Проверить родинку на меланому можно по системе ABCDE
Врач-онколог Суна Исакова в День борьбы с меланомой рассказала «Ленте.ру», как самостоятельно проверить родинку. Один из самых простых и эффективных методов — система ABCDE.
Она включает оценку по пяти критериям:
- A (Asymmetry) — асимметрия. Если мысленно разделить родинку пополам, половинки не совпадают.
- B (Border) — края. Они неровные, нечёткие, зазубренные.
- C (Color) — цвет. Неоднородный, вкрапления чёрного, красного, синего или белого.
- D (Diameter) — размер. Диаметр больше 6 мм (примерно как ластик на карандаше).
- E (Evolution) — эволюция. Любое изменение: рост, зуд, кровоточивость, появление корочек или узелков.
Доктор подчеркнула, что важно наблюдать за родинками в динамике. Даже небольшие изменения — повод для проверки у врача. Особенно осторожными нужно быть людям со светлой кожей и большим количеством невусов.
Система ABCDE не заменяет медицинскую диагностику, но помогает быстрее заметить риски. Чем раньше выявлена меланома, тем выше шанс на полное излечение.
А ранее Life.ru писал, что российская вакцина, разработанная в Центре Гамалеи для борьбы с меланомой, способна ликвидировать метастазы. Академик РАН Александр Гинцбург пояснил, что препарат вводят либо в саму опухоль, либо в кровоток в зависимости от тяжести течения болезни.
