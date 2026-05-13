Каждая на счету: Названы 5 тревожных сигналов, которые нельзя пропускать при осмотре родинок

Врач-онколог Суна Исакова в День борьбы с меланомой рассказала «Ленте.ру», как самостоятельно проверить родинку. Один из самых простых и эффективных методов — система ABCDE.

Она включает оценку по пяти критериям:

A (Asymmetry) — асимметрия. Если мысленно разделить родинку пополам, половинки не совпадают.

— асимметрия. Если мысленно разделить родинку пополам, половинки не совпадают. B (Border) — края. Они неровные, нечёткие, зазубренные.

— края. Они неровные, нечёткие, зазубренные. C (Color) — цвет. Неоднородный, вкрапления чёрного, красного, синего или белого.

— цвет. Неоднородный, вкрапления чёрного, красного, синего или белого. D (Diameter) — размер. Диаметр больше 6 мм (примерно как ластик на карандаше).

— размер. Диаметр больше 6 мм (примерно как ластик на карандаше). E (Evolution) — эволюция. Любое изменение: рост, зуд, кровоточивость, появление корочек или узелков.

Доктор подчеркнула, что важно наблюдать за родинками в динамике. Даже небольшие изменения — повод для проверки у врача. Особенно осторожными нужно быть людям со светлой кожей и большим количеством невусов.

Система ABCDE не заменяет медицинскую диагностику, но помогает быстрее заметить риски. Чем раньше выявлена меланома, тем выше шанс на полное излечение.

А ранее Life.ru писал, что российская вакцина, разработанная в Центре Гамалеи для борьбы с меланомой, способна ликвидировать метастазы. Академик РАН Александр Гинцбург пояснил, что препарат вводят либо в саму опухоль, либо в кровоток в зависимости от тяжести течения болезни.