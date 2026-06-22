Сотрудники, которые пишут «спс» вместо «спасибо» на работе, чаще увольняются

Аналитики выявили неожиданный маркер текучести кадров — форму благодарности в рабочей переписке. Сотрудники, использующие сокращение «спс» вместо полного «спасибо», покидают компанию в ближайшие полгода на 15,7% чаще. Связь сохраняется вне зависимости от должности, возраста и стажа, передаёт «Газета.ru».

Особенно ярко эффект проявляется в асимметричной коммуникации: когда подчинённый пишет сокращение руководству, а остальные коллеги используют полную форму. У таких людей через три-четыре месяца фиксируется падение вовлечённости на 22%. Сама аббревиатура — не причина, а ранний симптом: человек уже не хочет тратить силы на поддержание формальной вежливости.

Если из десяти случаев благодарности в восьми употребляется «спс», риск увольнения для адресата из числа начальников достигает 34%. Для тех, кто всегда пишет полностью, этот показатель не превышает 12%. Разница наиболее выражена у линейных менеджеров и специалистов среднего звена.

Через два месяца последователи сокращений начинают использовать и другие редукции: «ок» вместо «хорошо», «прив» вместо «привет». За обеднением языка следует объективное снижение продуктивности — падает скорость закрытия задач и точность выполнения регламентов. Причём форма вежливости меняется примерно за полтора месяца до падения рабочих показателей.

В отраслях с преобладанием удалёнки связь слабее. В офисных иерархических структурах, особенно в финансах, показатель достигает 22%. В креативных сферах вроде IT и маркетинга корреляции нет — там редукции считаются нормой. Авторы исследования предупреждают: административные запреты на сокращения только ухудшают ситуацию, повышая риск увольнения ещё на 12% из-за ощущения тотального контроля.

Кстати, сотрудники, которые регулярно пишут «Доброе утро» в рабочем чате, выгорают чаще других. Согласно исследованию, это явление в организационной психологии известно как «токсичный позитив» — навязчивая демонстрация бодрости независимо от реального состояния, когда молчание в чате начинает восприниматься как отклонение от нормы.