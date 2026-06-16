«Убивает не переработка»: Психолог назвал главную причину выгорания на работе

Неопределённость вызывает больше стресса, чем сложность рабочих задач. К такому выводу пришёл психолог Адам Грант на основе метаанализа более 500 исследований с участием свыше 750 тысяч человек.

По словам Гранта, ролевая неоднозначность и противоречивые указания наносят не меньший вред благополучию и производительности, чем перегрузка. Когда человек не знает, что делать, его мозг вынужден моделировать множество вариантов и искать недостающую информацию, что истощает когнитивные ресурсы. Это происходит потому, что мозг — это машина для прогнозирования, и при неясных требованиях он не может стабилизировать свои прогнозы.

«Неопределенность ролей и ролевой конфликт как минимум так же пагубно влияют на благополучие и эффективность, как и перегрузка ролями», — отмечает он.

Практический вывод для руководителей: чтобы снизить стресс в команде, эффективнее уменьшить неопределённость, чем просто снижать нагрузку. Чёткое определение ролей, ожиданий и сроков — основа хорошего лидерства. Грант подчеркнул, что установление ясных и последовательных ожиданий является фундаментом эффективного управления.

Нейропсихолог Джули Хук добавила, что социальная неопределённость, например короткое письмо от начальника без объяснений, также вызывает сильный стресс. Люди начинают беспокоиться не только о задаче, но и о состоянии отношений. Поэтому вежливость и ясность в общении — не роскошь, а необходимость для продуктивной работы.

Тот же принцип работает и в личных проектах: цель «привести себя в форму» вызывает больше стресса, чем чётко определённое задание, например конкретная тренировка. Чтобы сделать любую ситуацию менее стрессовой, лучше уменьшить неопределённость, а не сложность.

«Сделайте неявное явным. Определите, как выглядит «сделанное». Сложные проблемы — это хорошо. Расплывчатые — дорого обходятся», — подчеркнула Хук.

Ранее психолог Лилия Гладких заявила, что за привычкой спорить с коллегами и раздавать непрошеные советы часто скрываются неуверенность в себе и жажда признания. По словам эксперта, в любую коммуникацию человек вступает прежде всего для себя. Если коллеги избегают разговоров, а беседы превращаются в затяжные споры или нотации, возможно, дело не в окружающих, а во внутренних процессах.