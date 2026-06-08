Работники, которые регулярно пишут «Доброе утро» в чате, выгорают чаще других
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Ежедневный ритуал утреннего приветствия в общем чате связан с повышенным риском эмоционального истощения — те, кто регулярно пишет «Доброе утро», демонстрируют признаки профессионального выгорания на 34% чаще коллег, игнорирующих эту традицию, показало исследование, с результатами которого ознакомилась «Газета.ru».
По данным издания, среди инициаторов (примерно 25% сотрудников), которые пишут первыми в 80% случаев, уровень выгорания достигает 52% — в два с лишним раза выше среднего, а поддерживающие (около 60%) демонстрируют умеренные признаки предвыгорания, тогда как игнорирующие (около 15%) имеют уровень выгорания на 28% ниже среднего по компании.
Явление, зафиксированное исследователями, в организационной психологии известно как «токсичный позитив» — навязчивая демонстрация бодрости независимо от реального состояния, когда молчание в чате начинает восприниматься как отклонение от нормы. Инициаторы, чьё поведение объясняется тревожностью и потребностью в контроле, берут на себя функцию эмоционального буфера команды, что ведёт к ускоренному истощению.
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