«Тело не может расслабиться»: Почему россияне подолгу сидят в телефоне вместо сна

Многие люди сознательно откладывают момент засыпания, прекрасно понимая, что утром будут жалеть об этом. Данное явление называется прокрастинацией сна, рассказала психолог Кристина Морозова. По её словам, вечернее сидение в телефоне вызывает мощный выброс дофамина, именно эта химическая реакция лежит в основе привычки жертвовать сном ради гаджетов.

К другим причинам такого поведения можно отнести острую нехватку времени для себя в течение рабочего дня, а также хронический стресс и повышенную тревожность. В этих случаях человек пытается урвать недостающие положительные эмоции и сбросить напряжение за счёт отвлекающих занятий по ночам.

Однако существует и ещё один важный фактор, который подталкивает к прокрастинации сна, — подсознательное нежелание ложиться в постель из-за физического дискомфорта, добавила эксперт по матрасам Олеся Солодкова. Она отметила, что чаще всего проблема кроется в неправильно выбранной подушке или матрасе, из-за чего человек долго ворочается с боку на бок.

«Тело не может расслабиться, потому что шея и позвоночник находятся в неправильном положении, мышцы напряжены, а на отдельные участки приходится избыточное давление», — объяснила собеседница «Ленты.ру».

