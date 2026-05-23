Сон по 8 часов не спасёт: Эндокринолог перечислил главные причины утреннего «тумана»

Даже после восьми часов сна многие люди просыпаются с ощущением усталости, слабостью и «туманом» в голове. Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Артур Печерица объяснил Life.ru, что чаще всего причина кроется не в тяжёлых диагнозах, а в хроническом недосыпе, стрессе и сбитом режиме.

Сложности с пробуждением по утрам — одна из самых частых жалоб у современных людей. Многие описывают это состояние одинаково: даже после полноценного сна утром нет ощущения отдыха, появляется слабость, «туман» в голове и желание снова уснуть. Чаще всего причина связана не с серьёзными заболеваниями, а с образом жизни, хроническим недосыпом и нарушением режима. Однако в некоторых случаях постоянная утренняя усталость действительно может быть связана с эндокринными нарушениями. Артур Печерица Врач-эндокринолог «СМ-Клиника»

По словам эксперта, организму важно не только количество часов сна, но и его регулярность с соблюдением чёткого расписания дня по возможности, согласно биоритмам, по которым регулируется выработка многих гормонов в организме. При позднем отходе ко сну, частой смене режима сна или регулярном недосыпе постепенно накапливается так называемый «сонный долг». В результате утром мозгу и организму становится значительно сложнее перейти в состояние бодрствования.

Большую роль играют и циркадные ритмы — внутренние биологические часы организма. При позднем засыпании, работе в ночные смены, постоянном использовании гаджетов перед сном и нерегулярном режиме выработка мелатонина нарушается, а естественное пробуждение становится более тяжёлым.

Кроме того, постоянная утренняя слабость может быть связана с хроническим стрессом и эмоциональным перенапряжением. При длительном повышении уровня кортизола нервная система находится в состоянии перегрузки, а качество сна ухудшается, даже если человек спит достаточное количество часов, потому как фазы сна нарушаются.

Иногда проблема может быть действительно связана с эндокринной системой. Одной из наиболее частых причин считается гипотиреоз — снижение функции щитовидной железы. При недостатке гормонов щитовидной железы обмен веществ замедляется, появляется сонливость, слабость, ощущение нехватки энергии, зябкость, снижение концентрации внимания и склонность к отёкам.

Ещё одной возможной причиной могут быть нарушения углеводного обмена. При инсулинорезистентности и сахарном диабете клетки хуже используют глюкозу как источник энергии, поэтому человек может ощущать усталость даже после сна. Также на самочувствие по утрам могут влиять дефициты железа, витамина B12 и витамина D. При железодефиците ткани получают меньше кислорода, что часто сопровождается слабостью, сонливостью и снижением работоспособности.

«Отдельно отмечу синдром обструктивного апноэ сна. В этом случае человек может спать достаточно долго, но качество сна остаётся низким из-за периодических остановок дыхания во сне. Часто это сопровождается храпом, утренними головными болями и выраженной дневной сонливостью», — добавил специалист.

Кроме того, сложности с пробуждением могут усиливаться из-за позднего плотного ужина, употребления алкоголя, избытка кофеина во второй половине дня и недостатка физической активности. Важно понимать, что постоянная утренняя усталость — это не норма, особенно если она сохраняется длительное время и начинает влиять на качество жизни.

