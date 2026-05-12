Даже в выходные: Сомнолог назвал главное правило для тех, кто хочет высыпаться

Каждый второй россиянин страдает от бессонницы. Как вернуть нормальный сон и улучшить качество жизни, в интервью радио Sputnik рассказал кандидат медицинских наук, врач-сомнолог Дмитрий Яковлев.

По его словам, напряжённая геополитическая обстановка, тревожная информационная повестка и блокировки в интернете вводят организм в стресс, из-за чего режим сна нарушается. Первое, что советует эксперт, — убрать информационный фон хотя бы за час (а лучше за два) до отхода ко сну. Не читать новости, а использовать гаджеты только для спокойного, развлекательного контента.

Второе — строго соблюдать режим: ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные. Уделять сну достаточное количество часов. Это поможет вернуть нормальную работу организма и избавиться от бессонницы.

А ранее Life.ru писал, что лишний час сна днём повышает риск смерти на 13%. Учёные отметили, что длительный сон (каждый дополнительный час увеличивал риск примерно на 13%), частый сон (прирост летальности на 7%) и самый опасный вариант — дополнительный утренний сон.