Предсказывают смерть: Учёные выяснили, какие сны говорят о скором конце

Учёные выяснили, что привычка спать днём у пожилых людей может сигнализировать о проблемах со здоровьем. Исследование, опубликованное в журнале Американской медицинской ассоциации (JAMA Network Open), длилось более двух десятилетий — с 1997 по 2025 год. В нём участвовали 1338 добровольцев, за каждым наблюдали минимум 19 лет. Специалисты использовали не только опросы, но и наручные мониторы, фиксировавшие циклы сна и бодрствования.

Выяснилось, что три типа дневного сна значительно повышают смертность. Длительный сон (каждый дополнительный час увеличивал риск примерно на 13%), частый сон (прирост летальности на 7%) и самый опасный вариант — дополнительный утренний сон. Он повышал риск преждевременной смерти на 30% по сравнению с теми, кто спал днём без злоупотреблений.

Учёные подчёркивают: прямая причинно-следственная связь не доказана. Скорее всего, избыточная дневная сонливость — это маркер скрытых заболеваний, хронических воспалений или расстройства циркадных ритмов. Тем, кого постоянно клонит в сон днём, врачи советуют пройти обследование.

