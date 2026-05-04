Включите шум, чтобы выспаться: Неожиданный лайфхак для пожилых

Иногда пожилому человеку мешает не только бессонница, но и тишина, в которой слышен каждый шорох. Новое исследование показало, что белый шум может быть связан с улучшением сна и снижением усталости у людей старше 65 лет, передаёт Springer Nature Link.

В работе участвовали 60 пожилых добровольцев. Всем им дали обычные рекомендации по гигиене сна, а часть участников дополнительно слушала белый шум каждую ночь в течение 30 дней. После месяца эксперимента у людей из этой группы улучшились показатели качества сна. Также они стали меньше жаловаться на усталость.

В контрольной группе, где участники получали только стандартные советы, значимых изменений не заметили. Это позволило авторам предположить, что ровный фоновый звук мог сыграть дополнительную роль.

При этом белый шум не стоит воспринимать как универсальное средство от бессонницы. Выборка была небольшой, а результаты нужно проверять в более крупных исследованиях.

Но сама идея выглядит простой и понятной: ровный звук может маскировать резкие ночные шумы, из-за которых человек просыпается или спит тревожнее. Для семей, где пожилые родственники часто жалуются на ночные пробуждения и разбитость утром, это может быть мягким вариантом помощи без лекарств. Главное — подбирать комфортную громкость и не использовать звук, если он раздражает или мешает засыпать.

