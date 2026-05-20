Учёные подсчитали, сколько часов сна ускоряют старение

Сон длительностью менее 6,4 или более 7,8 часа в сутки ускоряет старение организма и повышает риск хронических заболеваний. Об этом Daily Mail рассказал доцент Колумбийского университета Цзюньхао Вэнь.

Исследователи проанализировали данные почти полумиллиона человек, сопоставив продолжительность сна с состоянием органов и систем организма. Выяснилось, что оптимальной для здоровья и замедления биологического старения является сон продолжительностью от 6,4 до 7,8 часа. У тех, кто укладывается в этот диапазон, возрастные изменения протекают медленнее, а общее состояние здоровья лучше.

Люди, спящие меньше или заметно дольше рекомендуемого времени, чаще сталкиваются с ускоренным старением и риском развития хронических недугов. По словам Цзюньхао Вэня, нехватка сна повышает вероятность депрессии, тревожных расстройств, диабета 2 типа, гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, нарушения режима сна могут сопровождаться болезнями лёгких и органов пищеварения.

Учёный отметил, что сон жизненно важен для восстановления обмена веществ, иммунитета и многих внутренних процессов организма, влияющих на здоровье и продолжительность жизни. Однако плохой сон не всегда является прямой причиной болезней — в ряде случаев это ранний сигнал уже существующих скрытых нарушений.

Ранее Life.ru сообщал, что каждый лишний час дневного сна повышает риск смерти примерно на 13%. Кроме того, учёные указывают, что частый дневной сон увеличит его на 7%, но больше всего опасен дополнительный утренний сон.