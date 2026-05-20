20 мая, 06:49

Учёные подсчитали, сколько часов сна ускоряют старение

Daily Mail: Организм быстрее стареет от сна короче 6,4 или длиннее 7,8 часа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Сон длительностью менее 6,4 или более 7,8 часа в сутки ускоряет старение организма и повышает риск хронических заболеваний. Об этом Daily Mail рассказал доцент Колумбийского университета Цзюньхао Вэнь.

Исследователи проанализировали данные почти полумиллиона человек, сопоставив продолжительность сна с состоянием органов и систем организма. Выяснилось, что оптимальной для здоровья и замедления биологического старения является сон продолжительностью от 6,4 до 7,8 часа. У тех, кто укладывается в этот диапазон, возрастные изменения протекают медленнее, а общее состояние здоровья лучше.

Люди, спящие меньше или заметно дольше рекомендуемого времени, чаще сталкиваются с ускоренным старением и риском развития хронических недугов. По словам Цзюньхао Вэня, нехватка сна повышает вероятность депрессии, тревожных расстройств, диабета 2 типа, гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, нарушения режима сна могут сопровождаться болезнями лёгких и органов пищеварения.

Учёный отметил, что сон жизненно важен для восстановления обмена веществ, иммунитета и многих внутренних процессов организма, влияющих на здоровье и продолжительность жизни. Однако плохой сон не всегда является прямой причиной болезней — в ряде случаев это ранний сигнал уже существующих скрытых нарушений.

Сомнологи предупредили, что вейперы могут неосознанно парить во сне

Ранее Life.ru сообщал, что каждый лишний час дневного сна повышает риск смерти примерно на 13%. Кроме того, учёные указывают, что частый дневной сон увеличит его на 7%, но больше всего опасен дополнительный утренний сон.

Владимир Озеров
