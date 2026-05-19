Сомнологи предупредили, что вейперы могут неосознанно парить во сне

Сомнологи заявили, что люди с зависимостью от вейпов могут тянуться к ним даже ночью. Подобные эпизоды происходят в фазе глубокого сна и напоминать проявления лунатизма, пишет телеграм-канал Mash.

В Сети появились рассказы пользователей, которые замечали такую привычку у себя или своих близких. Одни просыпались с электронным устройством в руках, другие узнавали от партнёров, что ночью вставали с кровати и искали вейп, не помня этого утром.

При этом никотин и другие вредные вещества способны ухудшать качество отдыха и провоцировать более яркие или тревожные сновидения. По словам специалистов, причина может быть в стойком условном рефлексе и сильной тяге к действующему веществу.

Врачи предупреждают, что такая ночная тяга — тревожный сигнал зависимости, а не безобидная привычка. По их словам, отказ от электронных сигарет, систем нагревания табака и обычного курения помогает нормализовать сон и снизить нагрузку на лёгкие.

Ранее Life.ru сообщал, что у 19-летнего жителя Саратовской области выявили фиброз лёгких из-за вейпов. Молодой человек признался, что начал курить электронные устройства в 14 лет и пользовался ими почти постоянно.