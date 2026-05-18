18 мая, 11:16

У студента из Саратовской области отказали лёгкие из-за курения вейпа. Он никогда не сможет полноценно дышать

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yarrrrrbright

В Саратовской области 19-летнего студента госпитализировали после резкого ухудшения самочувствия. У парня были сильная одышка, давление 175/95 и критически низкий уровень кислорода в крови. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Компьютерная томография показала фиброз обоих лёгких. При таком состоянии здоровая ткань замещается плотными рубцами, а часть органа перестаёт нормально работать.

Медики связывают тяжёлое поражение с длительным употреблением вейпов. Молодой человек признался, что начал курить электронные устройства в 14 лет и пользовался ими почти постоянно.

Родители считали, что речь идёт о безвредном ароматном паре без никотина. Теперь врачи говорят, что полноценно дышать, как здоровый человек, студент уже не сможет.

В регионе болезни дыхательной системы остаются одной из главных проблем. В пульмонологических отделениях всё чаще оказываются молодые пациенты с тяжёлыми химическими поражениями.

Полина Никифорова
