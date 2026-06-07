Зарплата растает на жаре? Как уйти из душного офиса на удалёнку и не лишиться денег

Единой температуры, дающей безусловное право на удалённую работу, в России нет, заявил эксперт по трудовому праву Сергей Колонтаев. По его словам, дистанционный формат оформляется по соглашению сторон, а в обычную жару работнику нужно подать письменное заявление.

Для офисной работы допустимый предел — 28 градусов: при 28,5 рабочий день сокращается на час, при 29 — на два, при 30,5 — на четыре. Некоторые сотрудники (водители, курьеры, продавцы, строители) не могут работать из дома — для них работодатель обязан обеспечить кондиционирование, перенос смен на утро или вечер, дополнительные перерывы и прохладные места для отдыха

При работе на улице выше 32,5 градусов рекомендуется чередовать 15–20 минут работы с 10–12 минутами отдыха в охлаждаемом помещении. Уровень зарплаты при переходе на удалёнку из-за жары снижать нельзя, если сотрудник выполняет ту же работу в прежнем объёме — это незаконно, подчеркнул эксперт.

«Если сам работник по соглашению сторон переходит на неполное рабочее время, оплата обычно идёт пропорционально отработанному времени или выполненному объёму работы», — резюмировал собеседник «Газеты.ru».

К слову, если сотрудник страдает сезонной аллергией, он может попросить перевести его на удалённую работу. Работодатель обязан обеспечивать безопасные условия труда, отметил юрист.