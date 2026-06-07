«Так надо» не прокатит! Работодателям дали 6 правил против текучки зумеров

Текучесть среди молодых специалистов выросла, одна из причин кроется в том, как их учат, рассказал основатель платформы для корпоративного обучения Владимир Щербаков. По его словам, зумеры — первое поколение, выросшее на коротком видео и мгновенном доступе к данным: они легко переключаются между задачами, плохо переносят монотонный текст, зато моментально считывают визуальный контент.

Эксперт рекомендовал работодателям использовать порционный формат обучения новых сотрудников (блоки по 5–15 минут) и максимально визуализировать данные — вместо длинных текстов лучше снимать короткие ролики и использовать диалоговые тренажёры. Большинство молодых специалистов хотят персональных треков на всём карьерном пути, поэтому единая программа для всего отдела даёт нулевую вовлечённость.

Также необходима геймификация (уровни, рейтинги, ачивки) — для поколения Z это естественная среда, а игровой формат поднимает результаты. Ждать квартальной аттестации зумер не будет — скорость обратной связи и свобода формата здесь так же важны. А ещё молодые люди стараются разобраться в сути поставленных задач, ответ «компании так надо» их не устроит, подчеркнул собеседник «Газеты.ru».

Тем временем зумеры переизобрели социализм на Западе. Они хотят, чтобы государство устанавливало цены на продукты и жильё, а платить за это должны только сверхбогатые.