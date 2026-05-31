«Вечные дети»: Почему зумеры осознанно отказываются от взросления

Психолог Ольга Романив объяснила, в чём кроется причина феномена осознанного отказа от взросления среди российских зумеров. Они откладывают создание семьи, не стремятся к гонкам по карьерной лестнице, избегают ответственности и хотят как можно дольше сохранить ощущение юношеской беззаботности. Прежде всего, как отметила специалист, сегодня произошёл кардинальный культурный сдвиг.

Если раньше детство считалось лишь подготовительным этапом к взрослой жизни, то теперь оно воспринимается как самодостаточная и уникальная стадия, и этот фон транслирует мысль, мол взрослеть не обязательно, можно оставаться «вечным ребёнком» и при этом быть успешным и счастливым. Однако за внешней тягой к инфантильности часто скрываются вполне реальные экономические причины.

Молодым людям всё труднее достичь той финансовой независимости, которая традиционно считалась признаком зрелости. Взрослая жизнь ассоциируется у молодёжи не только с правами, но и с колоссальной ответственностью: нужно принимать судьбоносные решения, отвечать не только за себя, но и за других, сталкиваться с рисками и неудачами, что порождает глубинный психологический страх, подчеркнул эксперт в беседе с NEWS.ru.

Кстати, зумеры при выборе работы всё чаще отдают предпочтение компаниям с оплаченным спортивным залом. Они более внимательны к своему здоровью и меньше готовы мириться с авторитарным руководством и переработками.