Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 мая, 08:26

«Деньги не уходят впустую»: Какие бонусы на работе выбирают зумеры

Эксперт Халимов: Зумеры зачастую выбирают работу с абонементом в спортзал

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

Сотрудники поколения Z при выборе работы всё чаще отдают предпочтение компаниям с оплаченным спортивным залом, заявил эксперт по фитнесу Эмиль Халимов. По его словам, зумеры более внимательны к своему здоровью и меньше готовы мириться с авторитарным руководством и переработками.

Зато молодые люди пристально следят, инвестирует ли работодатель в их состояние и развитие, и если нет — они уходят быстро и без сожалений. Если раньше вершиной соцпакета считалось ДМС, то теперь заметная часть сотрудников выбирает компенсацию абонемента в зал вместо страховки.

Зумеры увольняются не только из-за работы, но и из-за чужого «успешного успеха»
Зумеры увольняются не только из-за работы, но и из-за чужого «успешного успеха»

Логика простая: к врачу обращаются редко, а тренироваться готовы регулярно, к тому же спорт снимает стресс и предотвращает выгорание. Однако наиболее удобным вариантом распределения соцпакета для работников является стратегия, когда каждый сотрудник сам выбирает среди предложенных бонусов.

«Компания выдаёт бюджет, а человек сам набирает, что ему ближе. Семейному сотруднику нужен расширенный ДМС на детей, вчерашнему студенту оплата зала и курсов. Так деньги не уходят впустую», — отметил собеседник NEWS.ru.

Любовь зла: Почему зумеры регулярно страдают от «болезни поцелуев»
Любовь зла: Почему зумеры регулярно страдают от «болезни поцелуев»

К слову, зумеры могут отказываться от гаджетов из-за информационного перегруза, чтобы уберечь психику. Молодому поколению якобы проще перестать пользоваться смартфонами, чем миллениалам.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Работа
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar