«Деньги не уходят впустую»: Какие бонусы на работе выбирают зумеры

Сотрудники поколения Z при выборе работы всё чаще отдают предпочтение компаниям с оплаченным спортивным залом, заявил эксперт по фитнесу Эмиль Халимов. По его словам, зумеры более внимательны к своему здоровью и меньше готовы мириться с авторитарным руководством и переработками.

Зато молодые люди пристально следят, инвестирует ли работодатель в их состояние и развитие, и если нет — они уходят быстро и без сожалений. Если раньше вершиной соцпакета считалось ДМС, то теперь заметная часть сотрудников выбирает компенсацию абонемента в зал вместо страховки.

Логика простая: к врачу обращаются редко, а тренироваться готовы регулярно, к тому же спорт снимает стресс и предотвращает выгорание. Однако наиболее удобным вариантом распределения соцпакета для работников является стратегия, когда каждый сотрудник сам выбирает среди предложенных бонусов.

«Компания выдаёт бюджет, а человек сам набирает, что ему ближе. Семейному сотруднику нужен расширенный ДМС на детей, вчерашнему студенту оплата зала и курсов. Так деньги не уходят впустую», — отметил собеседник NEWS.ru.

К слову, зумеры могут отказываться от гаджетов из-за информационного перегруза, чтобы уберечь психику. Молодому поколению якобы проще перестать пользоваться смартфонами, чем миллениалам.