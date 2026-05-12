Зумеры увольняются не только из-за работы, но и из-за чужого «успешного успеха»

Иногда сотрудника выматывает не только начальник, дедлайны или сама работа. На желание уволиться может влиять и лента соцсетей, где у всех будто бы уже больше денег, свободы и успеха. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного 6 мая 2026 года в Frontiers in Psychology.

Эксперты изучали молодых сотрудников в сфере e-commerce в Китае. В выборку вошли представители поколения Z в возрасте от 19 до 30 лет, родившиеся с 1995 по 2006 год. Все они работали в e-commerce не меньше шести месяцев и проводили в соцсетях не менее трёх часов в день.

Исследователи обнаружили связь между давлением социальных ожиданий и намерением уйти с работы. Важным звеном оказалось сравнение себя с теми, кто кажется более успешным. Проще говоря, человек может нормально справляться с обязанностями, но после просмотра чужих «идеальных» карьер, доходов и образа жизни начинает воспринимать собственную работу как проигрышный вариант.

Авторы не утверждают, что соцсети напрямую заставляют зумеров увольняться. Но они показывают, что постоянное сравнение с чужой витриной может усиливать неудовлетворённость и подталкивать к мысли о смене места.

Для работодателей это важный сигнал: молодые сотрудники оценивают работу не только по зарплате и условиям внутри компании. На их ощущение успеха всё сильнее влияет внешняя цифровая среда, где чужая жизнь выглядит как бесконечный.

