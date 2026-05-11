«Накопить единовременно — нереально»: Экономист объяснил зумерам, зачем нужна ипотека

Накопить на квартиру и оплатить её единовременным платежом — практически невозможно в наше время. Единственный реальный способ обзавестись собственным жильём для молодёжи — ипотека. Об этом в беседе с «Газетой.ru» заявил профессор экономического факультета НИУ ВШЭ Николай Берзон.

«Приобретать собственное жильё есть смысл только в ипотеку. Накопить так, чтобы единовременно купить эту квартиру, за несколько миллионов рублей, всё зависит ещё от размера квартиры, но [одним платежом] — это просто нереально», — указал он.

Зумерам остаётся жить в съёмных квартирах, но это хорошо лишь до тех пор, пока у них нет детей, подчеркнул эксперт.

Экономист также объяснил, стоит ли рассматривать переезд в регионы с льготной ипотекой, например на Дальний Восток. По его мнению, соблазнить москвича низкими ставками будет трудно — главный вопрос, найдётся ли там работа, сопоставимая по уровню и доходу. Берзон напомнил, что в России мобильность населения ниже, чем на Западе, поэтому квартиру лучше покупать там, где планируешь работать.

Ранее в столице на рынок выставили очередной образец «жилья для волевых людей» — студию площадью всего 2,5 квадратных метра. За помещение без окон владелец просит 1,25 миллиона рублей. В объявлении объект назван студией, хотя по своим габаритам он скорее напоминает чулан.