30 апреля, 18:07

Без окон, зато в Москве: Продаётся самая тесная студия — всего 2,5 «квадрата»

Обложка © chatgpt

В Москве выставили на продажу студию площадью всего 2,5 кв метра. Такое объявление в Сети заметили наши коллеги из ТАСС.

Стоимость необычного объекта составляет 1,25 миллиона рублей. В объявлении помещение называют студией. У объекта есть металлическая дверь и отдельный счётчик на электричество. При этом окон в помещении нет.

Также указано, что студии требуется ремонт. Судя по описанию, покупателю придётся дополнительно вкладываться в приведение пространства в порядок. В объявлении отмечается, что ипотека возможна, но только под залог недвижимости покупателя.

К слову, стоимость квартир на верхних этажах московских небоскрёбов может достигать 8,3 миллиарда рублей. Речь идёт о самых дорогих видовых объектах в столице. Такие квартиры продаются как премиальное жильё с панорамными видами и большой площадью. Средняя площадь видовых квартир в московских небоскрёбах — примерно 56 квадратных метров. То есть большинство предложений всё же находятся далеко от многомиллиардных лотов.

