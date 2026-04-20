Гнездо небожителя: В небоскрёбах Москвы нашли квартиры за 8,3 млрд

Стоимость жилья на верхних этажах московских небоскрёбов может достигать 8,3 млрд рублей. Об этом сообщил коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгений Белокуров.

«Согласно данным ИИ-помощника недвижимость AI, в Москве цены таких видовых квартир на последних этажах могут достигать 8,3 млрд рублей», — сказал он ТАСС.

Речь идёт о наиболее дорогих видовых квартирах. При этом медианная стоимость подобных объектов в столице значительно ниже — около 22,4 млн рублей, а средняя площадь составляет примерно 56 квадратных метров. В Санкт-Петербурге максимальная цена достигает 2,86 млрд рублей, при медианной в 12,2 млн.

Эксперт отметил, что спрос на такое жильё сохраняется, но ограничен узким кругом покупателей. Интерес к подобным квартирам объясняется панорамными видами, развитой инфраструктурой внутри комплексов, а также инвестиционной привлекательностью и статусом таких объектов.

