В Москве продают двушку с «бабушкиным» ремонтом по цене жилья у океана во Флориде

В центре Москвы выставили на продажу квартиру с «бабушкиным» ремонтом по цене, сопоставимой со стоимостью видового жилья в Майами. На данное объявление обратил внимание Telegram-канал «Московский кэш».

Двухкомнатная квартира площадью 56 квадратных метров расположена на третьем этаже в Руновском переулке. Однако состояние жилья, судя по фотографиям в объявлении, оставляет желать лучшего. С пола облезла краска, с потолка осыпается штукатурка, а обои и мебель давно не видели обновления.

Несмотря на это, собственник оценил объект в 34,9 миллиона рублей. Как подсчитали авторы канала, за такую же сумму можно приобрести квартиру с видом на океан в одном из районов Майами.

Ранее сообщалось, что ипотечные платежи за однокомнатные квартиры в новостройках крупнейших российских мегаполисов превысили 100 тысяч рублей в месяц. В Москве эта сумма приближается к 300 тысячам. Самые высокие затраты у жителей столицы: средняя цена однушки в московской новостройке достигла 21,5 миллиона рублей, а ежемячный платёж — 292,2 тысячи рублей.