Ипотечный платёж за однушку в Москве достиг почти 300 тысяч в месяц

При текущих рыночных ставках (около 20% годовых) ежемесячный платёж по ипотеке за однокомнатную квартиру в новостройке в четырёх крупнейших мегаполисах России превысил 100 тысяч рублей. В Москве он приближается к 300 тысячам. Такие данные приводит «РБК Недвижимость».

Самые высокие затраты предстоят жителям столицы: средняя цена однушки в новостройке Москвы составляет 21,5 млн рублей, а ежемесячный платёж — 292,2 тыс. рублей. На втором месте Казань (12 млн рублей и 163,1 тыс. рублей в месяц), на третьем — Санкт-Петербург (10,6 млн рублей и 144,1 тыс. рублей). При этом в Северной столице самые маленькие однушки — в среднем 32,2 кв. м. Замыкает четвёрку Нижний Новгород (8,7 млн рублей и 118,2 тыс. рублей).

В остальных 12 городах-миллионниках платёж будет ниже среднего (110 тыс. рублей) и менее 100 тыс. рублей. В девяти из них он колеблется от 80 до 100 тыс. рублей (Краснодар, Пермь, Челябинск, Новосибирск, Екатеринбург, Уфа, Омск, Самара, Красноярск). В Ростове-на-Дону и Воронеже — по 77,5 тыс. рублей. Самый низкий платёж — в Волгограде, где однушка стоит 4,9 млн рублей, а ипотека обойдётся в 66,6 тыс. рублей в месяц.

Рыночные ставки в марте 2026 года составляют около 20% годовых.

Ранее Life.ru выяснил, что с 1 апреля начнётся ценовая аномалия на вторичном рынке и сколько будут стоить квартиры. Сегодня ситуацию на вторичке можно охарактеризовать так: нечего покупать. Снизилось количество и качество объектов, новые квартиры не появляются в том объёме, который необходим рынку. Потенциальные покупатели есть, они присматриваются к вариантам, но не находят подходящие и не выходят из банковских депозитов