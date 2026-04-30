Россиянам объяснили, почему вторичное жильё не подешевеет даже при снижении ставки

Руководитель совета Российской гильдии риелторов Константин Апрелев заявил, что не видит предпосылок для снижения цен на вторичном рынке жилья. Так он прокомментировал прогноз экс-премьер-министра Сергея Степашина о падении стоимости квадратных метров в этом сегменте рынка недвижимости.

«Как вы думаете, что должно произойти, чтобы несколько миллионов человек вдруг независимо приняли решение продавать своё жильё дешевле? Должны произойти какие-то изменения, которые ухудшают покупательскую активность. Но я пока этого не усматриваю», — сказал Апрелев в комментарии 360.ru.

Эксперт пояснил, что рынок «вторички» очень консервативен, а дисконт могут дать лишь те продавцы, кто максимально спешит (например, из-за крупных долгов). Снижение ключевой ставки, по его мнению, напротив, лишь увеличит спрос и не приведёт к обвалу цен. При этом Апрелев допустил, что сложные времена могут наступить на первичном рынке, если система проектного финансирования не изменится.

Напомним, недавно Сергей Степашин заявил, что на российском рынке недвижимости наметилось смягчение цен на уже готовые квартиры. По его словам, «вторичка» постепенно дешевеет. Глава попечительского совета Фонда развития территорий подтвердил эту тенденцию, отвечая на вопросы о будущем цен на жильё.