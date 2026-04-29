Дождались: Россиянам пообещали снижение ставок и удешевление вторичного жилья

На российском рынке недвижимости наметилась позитивная тенденция. По словам бывшего председателя правительства РФ Сергея Степашина, стоимость вторичных квартир постепенно идет на спад. Глава попечительского совета Фонда развития территорий подтвердил эту информацию, отвечая на вопросы о прогнозах по ценам.

Сейчас наблюдается процесс удешевления уже готовых объектов.

«Вторичное жильё сейчас дешевеет», — подчеркнул политик в беседе с ТАСС. Это заявление даёт надежду потенциальным покупателям, которые долгое время следили за стремительным ростом стоимости квадратных метров.

Дополнительным стимулом для рынка может стать политика регулятора. Экс-премьер выразил уверенность, что ключевая ставка имеет все шансы вернуться к более комфортным значениям.

Степашин обозначил конкретный ориентир для Центробанка. По его оценке, показатель способен опуститься до 10%. Однако реализация такого сценария напрямую зависит от макроэкономических успехов страны.

Ключевым условием для смягчения денежно-кредитной политики остается контроль над инфляцией. Если в течение ближайшего года удастся удержать рост цен в диапазоне 5–6%, снижение ставки станет вполне реальным шагом. Это, в свою очередь, может окончательно развернуть рынок в сторону потребителя.

