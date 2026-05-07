Молодой начальник — стресс не для всех: кому сложнее работать под руководством зумера

Мужчинам сложнее воспринимать руководителя, который младше их по возрасту. Об этом говорится в исследовании SuperJob, который приводят наши коллеги из «Коммерсанта».

Негативные оценки чаще встречаются и среди сотрудников старше 35 лет, россиян с высшим образованием и тех, кто зарабатывает больше 150 тысяч рублей в месяц.

При этом молодые начальники всё чаще становятся реальностью для возрастных коллективов. За последние один-два года 25% компаний стали чаще назначать таких руководителей управлять более опытными сотрудниками.

Работодатели оценивают последствия по-разному. Половина компаний не видит связи между возрастом начальника и текучестью кадров, но 19% считают, что в таких отделах сотрудники увольняются чаще.

Главные причины напряжения работники старше 40 лет связывают не с самим возрастом руководителя, а с разницей в опыте, знаниях, ценностях и подходах к работе. Только 4% признались, что им психологически некомфортно подчиняться человеку моложе себя.

Главным качеством, за которое готовы уважать молодого начальника, участники опроса назвали профессионализм. Такой ответ дали 43% респондентов. Также важны уважение к коллективу, тактичность, интеллект, ответственность и опыт.

Сами руководители младше 30 лет в большинстве случаев чувствуют себя уверенно: 92% заявили, что им комфортно в управленческой роли. Однако 22% сталкивались с пассивной агрессией или саботажем со стороны подчинённых.

В целом 66% россиян считают, что разница в возрасте между молодым начальником и более взрослым коллективом может быть полезной. Противоположного мнения придерживается примерно треть опрошенных.