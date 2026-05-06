Работа ломает не только переработками: Учёные показали, как начальник влияет на выгорание

Иногда работа становится токсичной не из-за самих задач, а из-за того, что между ними и человеком нет нормального руководителя. Новое исследование показало, что стиль управления может заметно влиять на вовлечённость и благополучие сотрудников. Об этом сообщило издание Springer Nature со ссылкой на исследование корейского университета.

Учёные проанализировали данные 33 063 работников из Korean Working Conditions Survey. Их интересовало, как конфликт между работой и личной жизнью связан с состоянием человека и отношением к профессии.

Ожидаемо, work-life conflict оказался негативным фактором. Когда работа постоянно вторгается в личное время, сотрудники хуже чувствуют себя и меньше вовлекаются в процессы.

Но важным оказался и другой показатель — коучинг со стороны руководителя. Под ним понимают не мотивационные речи, а нормальную поддержку: ясную обратную связь, помощь с задачами, внимание к развитию и способность не оставлять человека один на один с нагрузкой.

Такой стиль управления был связан с более высоким благополучием и вовлечённостью. То есть начальник может быть не только источником давления, но и буфером между сотрудником и выгоранием.

Исследование не доказывает, что хороший руководитель полностью спасает от переработок или стресса. Но оно показывает сильную связь: при одном и том же конфликте между работой и личной жизнью качество управления может менять то, как человек переживает нагрузку.

