Он прошёл через сотни битв: Генетики нашли живых потомков древнего воина из Якутии

Генетики проследили родословную воина, жившего на территории современной Якутии почти четыре тысячелетия назад. Оказалось, его прямые потомки здравствуют и сегодня, пишет Journal of Human Genetics.

Останки нашли археологи летом 2004 года в районе Кердюгена, в 150 километрах от Якутска. Мужчину похоронили на спине, а тело покрывали более сотни костяных пластин — предположительно, от защитного щита.

Учёные датируют захоронение поздним неолитом. Судя по наконечникам стрел, роговому доспеху и другим предметам, усопший был профессиональным воином. Его рост составлял около 165 сантиметров, а умер он в возрасте 40–50 лет. Множество старых переломов говорят о крайне травматичной жизни, полной боёв.

Теперь главное открытие. Специалисты сравнили Y-хромосому кердюгенца (гаплогруппа N-L708) с геномами современных коренных народов Сибири. Около четверти из 256 образцов показали родство. Прямыми наследниками по мужской линии оказались чукчи, коряки и эвены, живущие на Чукотке и Камчатке.

