Генетики назвали народы РФ с наибольшим риском накопления «плохого» холестерина

Российские генетики проанализировали более 166 тысяч геномов жителей РФ и выяснили, у кого чаще встречается «защитный» вариант гена APOE. Он помогает снижать уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) — того самого соединения, которое называют «плохим холестерином». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные компании Genotek.

Лидерами по частоте встречаемости полезной мутации стали русские (15,95%). Чуть реже она попадается у украинцев (15,27%), якутов (14,91%) и белорусов (14,79%). А вот у кабардинцев, черкесов и адыгов этот ген зафиксирован лишь в 1,94% случаев. Еще меньше показатель у карачаевцев и балкарцев — 1,64%.

У носителей такого варианта показатели ЛПНП оказываются на 18–19% ниже средних значений. Это заметно сокращает риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Авторы работы считают, что полученные данные важны для профилактики нарушений липидного обмена и подбора персонализированного лечения. Молекулярный биолог Сергей Харитонов добавил: системе здравоохранения необходимо знать регионы с низкой распространенностью защитного варианта, чтобы правильно распределять ресурсы и усиливать превентивные меры.

Впрочем, как подчеркнул медицинский директор «Genotek Здоровье» Фёдор Киреев, «благоприятная генетика» — лишь один из факторов. Гораздо большее значение имеют здоровое питание, регулярная физкультура, отказ от вредных привычек и постоянный контроль липидного профиля.

