«Доктор вам ножку поцелует?»: Мясников пристыдил гостью шоу за жалобы на здоровье
Мясников резко ответил зрительнице с жалобой на судороги в ногах
Врач и телеведущий Александр Мясников резко отреагировал на вопрос зрительницы о судорогах в ногах в эфире программы «О самом главном» в рубрике «Спросите доктора» на «Россия 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».
Женщина поинтересовалась, нормально ли возникновение судорог во время плавания. Она также спросила, стоит ли обращаться за медицинской помощью и к какому специалисту лучше записаться. Телеведущий ответил в резкой манере, дав понять, что подобные симптомы не всегда требуют визита к врачу.
«Ну что к доктору-то ходить? Он что вам, поцелует ножку? Доктор может либо назначить вам анализ, либо дать лекарство. Либо послать вас. Но вы сразу напишете жалобу», — ответил ей Мясников.
