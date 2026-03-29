Жвачка вместо щетки? Стоматолог рассказала, когда можно обойтись без зубной пасты

Жевательная резинка никогда не заменит полноценную чистку зубов. Единственное исключение — полёт в самолёте, где почистить зубы затруднительно. Об этом рассказала стоматолог-ортопед Марина Гудиева.

Жвачка стимулирует выделение слюны, отметила врач в беседе с Радио Sputnik. При жевании мозг получает сигнал о пище во рту и усиливает слюноотделение. Слюна омывает зубы и частично защищает от кариеса. Этот эффект действительно полезен в определённых условиях.

Однако Гудиева подчеркнула, что резинка работает только как вспомогательное средство. Она не заменит зубную щётку, нить и ирригатор. Даже самая полезная жвачка не обеспечит полноценную гигиену полости рта. Её можно использовать лишь как временную меру в экстренных ситуациях.

Ранее в России разработали жевательную резинку с защитой от кариеса. По данным учёных, Ферменты растворяют мягкий налёт и преобразуют его в антибактериальное соединение.