Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 марта, 09:38

Жвачка вместо щетки? Стоматолог рассказала, когда можно обойтись без зубной пасты

Стоматолог раскрыла, почему жвачка не заменит чистку зубов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / D. Ribeiro

Жевательная резинка никогда не заменит полноценную чистку зубов. Единственное исключение — полёт в самолёте, где почистить зубы затруднительно. Об этом рассказала стоматолог-ортопед Марина Гудиева.

Жвачка стимулирует выделение слюны, отметила врач в беседе с Радио Sputnik. При жевании мозг получает сигнал о пище во рту и усиливает слюноотделение. Слюна омывает зубы и частично защищает от кариеса. Этот эффект действительно полезен в определённых условиях.

Однако Гудиева подчеркнула, что резинка работает только как вспомогательное средство. Она не заменит зубную щётку, нить и ирригатор. Даже самая полезная жвачка не обеспечит полноценную гигиену полости рта. Её можно использовать лишь как временную меру в экстренных ситуациях.

Зубы не прижились? Учёные нашли простой способ гарантировать успех имплантации на 97%

Ранее в России разработали жевательную резинку с защитой от кариеса. По данным учёных, Ферменты растворяют мягкий налёт и преобразуют его в антибактериальное соединение.

Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar