Зубы не прижились? Учёные нашли простой способ гарантировать успех имплантации на 97%

Эксперты Сеченовского университета нашли способ практически исключить риск отторжения искусственных зубов. Исследование показало, что критически важную роль в процессе играет концентрация витамина D в организме. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Специалисты десять лет изучали данные 384 добровольцев в возрасте от 18 до 50 лет. Все участники имели частичную адентию и нехватку полезного нутриента. Перед операцией испытуемым назначили курс холекальциферола в индивидуальных дозировках под контролем эндокринолога.

Итоги эксперимента впечатляют: у 97,4% пациентов конструкция успешно прижилась. Учёные подтвердили, что коррекция дефицита нутриента перед вмешательством — ключевой фактор успешного лечения.

Однако не все случаи завершились гладко. Периимплантит зафиксировали у 10 человек, причём чаще всего болезнь возникала у тех, чей исходный уровень витамина был крайне низким (менее 10–20 нг/мл). В этой группе осложнения встречались в 25% случаев.

«Своевременный скрининг уровня витамина D у пациентов, планирующих имплантацию, и последующая компенсация его дефицита значительно повышают успешность лечения», — пояснила профессор кафедры хирургической стоматологии Екатерина Дьячкова.

Если нехватка вещества незначительна, врачи разрешают начинать процедуру, не дожидаясь завершения терапии. Но при серьезном дефиците медики настоятельно рекомендуют сначала нормализовать показатели здоровья, чтобы избежать отторжения титанового элемента.

