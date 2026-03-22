Вы этого не замечаете: Врач рассказала, как улыбка «умирает» после 30 лет

Многие уверены: если регулярно чистить зубы, проблем с ними не будет. Но даже при хорошем уходе улыбка с возрастом меняется — иногда раньше, чем кажется. Как объяснила в беседе с Life.ru врач-ортодонт Ольга Харламова, первые изменения в полости рта могут начаться уже после 25–30 лет.

Даже при хорошем уходе с возрастом могут происходить естественные изменения в полости рта. Один из процессов – истончение эмали: она становится более прозрачной, из-за чего зубы сильнее реагируют на холодное и горячее. Также темнеет дентин, и улыбка может выглядеть менее белой. Появляются микротрещины и сколы, в которых накапливаются налёт и пигменты. Ольга Харламова Врач-ортодонт, основатель STOMTECH PRO и директор стоматологической клиники «Стомтек»

Ещё одна распространённая проблема — рецессия десны, то есть её постепенное опущение. В результате оголяются корни зубов, повышается чувствительность и увеличивается риск развития кариеса. Причинами могут быть неправильный уход, нарушения прикуса и дефицит питательных веществ.

С возрастом, особенно после 40–50 лет, чаще возникают повышенная стираемость зубов, чувствительность эмали, кариес корня и заболевания дёсен. Если воспалительные процессы не лечить, возможно развитие пародонтита — заболевания, которое со временем приводит к подвижности и потере зубов.

Харламова отметила, что проблемы, которые ранее игнорировались, с возрастом начинают проявляться сильнее. Например, неправильный прикус может провоцировать появление трещин и усиливать чувствительность зубов. На состояние полости рта также влияют питание и вредные привычки, такие как курение, употребление алкоголя и недостаточная гигиена.

Чтобы сохранить здоровье зубов как можно дольше, важно корректировать уход с возрастом. Врач рекомендует использовать мягкие зубные щётки, пасты для чувствительных зубов или с фтором, а также ирригатор для очищения межзубных промежутков. Не менее важно регулярно посещать стоматолога — не реже одного раза в полгода, даже при отсутствии жалоб.

В рацион стоит включать продукты, богатые кальцием: молоко, йогурты, сыры, миндаль. Также рекомендуется следить за уровнем витамина D, который способствует укреплению эмали.

«При правильном уходе и регулярных визитах к стоматологу сохранить собственные зубы на долгие годы вполне реально. Главное — не ждать появления боли или серьёзных проблем: чем раньше обнаружены изменения, тем проще и эффективнее лечение», — заключила Харламова.

