Эффект домино: Стоматолог объяснил, как один потерянный зуб разрушает всю челюсть

Многие воспринимают потерю одного зуба как незначительную проблему — особенно если он не заметен при улыбке. Однако даже единичный дефект зубного ряда способен запустить цепочку негативных изменений в зубочелюстной системе. Об этом в беседе с Life.ru рассказал стоматолог-хирург, стоматолог-имплантолог «СМ-Стоматология» Александр Голант.

Одним из первых последствий становится смещение соседних зубов. После потери зуба соседние зубы постепенно наклоняются в сторону образовавшегося промежутка. Это может привести к нарушению положения зубного ряда, появлению щелей или, наоборот, скученности зубов, а также к изменению прикуса.

Ещё одна распространённая проблема — выдвижение зуба-антагониста. Зуб на противоположной челюсти начинает «вытягиваться» в пустое пространство. Это явление называется supraeruption. В результате может происходить оголение корней, повышается чувствительность зубов и возрастает риск их преждевременной потери. Александр Голант Стоматолог-хирург, стоматолог-имплантолог «СМ-Стоматология»

Отсутствие зуба также приводит к постепенной атрофии костной ткани. Без жевательной нагрузки кость в области утраченного зуба начинает убывать. Уже через год возможно снижение высоты альвеолярного отростка примерно на 25%. В дальнейшем это может осложнить лечение — например, перед имплантацией может потребоваться костная пластика.

Стоматолог пояснил, что организм начинает компенсировать потерю зуба за счёт перераспределения жевательной нагрузки. Это может приводить к перегрузке мышц челюсти, появлению головных болей и развитию дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. Кроме того, увеличивается нагрузка на оставшиеся зубы, из-за чего ускоряется износ эмали и повышается риск сколов и трещин.

Потеря даже одного зуба может повлиять и на процесс жевания. Эффективность пережёвывания пищи снижается, поэтому пациенты начинают чаще выбирать мягкие продукты. Недостаточно измельчённая пища со временем способна привести к нарушениям пищеварения и дефициту некоторых питательных веществ.

Если отсутствует зуб в зоне улыбки, могут возникать и эстетические, и речевые изменения. В частности, возможны нарушения дикции, опущение губы и появление асимметрии лица. Нередко это сопровождается психологическим дискомфортом.

В области дефекта также может ухудшаться состояние десны: повышается риск её травмирования пищей, возможно убывание десневого края на соседних зубах и увеличение чувствительности тканей.

По словам специалиста, именно поэтому важно своевременно восстанавливать утраченный зуб. Чем дольше откладывается протезирование, тем сложнее и дороже может стать лечение. Современные методы — имплантация, мостовидные и съёмные протезы — позволяют остановить атрофию костной ткани, сохранить правильное положение зубов, восстановить функцию жевания и вернуть эстетику улыбки.

«При потере зуба важно как можно быстрее обратиться к стоматологу. Врач осмотрит лунку, чтобы исключить наличие остатков корня и риск воспаления, проведёт диагностику, при необходимости назначит КТ и подберёт оптимальный способ восстановления. После этого можно обсудить возможные варианты протезирования с учётом клинической ситуации и пожеланий пациента», — подчеркнул собеседник Life.ru.

