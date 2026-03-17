17 марта, 01:00

Эффект домино: Стоматолог объяснил, как один потерянный зуб разрушает всю челюсть

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

Многие воспринимают потерю одного зуба как незначительную проблему — особенно если он не заметен при улыбке. Однако даже единичный дефект зубного ряда способен запустить цепочку негативных изменений в зубочелюстной системе. Об этом в беседе с Life.ru рассказал стоматолог-хирург, стоматолог-имплантолог «СМ-Стоматология» Александр Голант.

Одним из первых последствий становится смещение соседних зубов. После потери зуба соседние зубы постепенно наклоняются в сторону образовавшегося промежутка. Это может привести к нарушению положения зубного ряда, появлению щелей или, наоборот, скученности зубов, а также к изменению прикуса.

Ещё одна распространённая проблема — выдвижение зуба-антагониста. Зуб на противоположной челюсти начинает «вытягиваться» в пустое пространство. Это явление называется supraeruption. В результате может происходить оголение корней, повышается чувствительность зубов и возрастает риск их преждевременной потери.

Александр Голант

Стоматолог-хирург, стоматолог-имплантолог «СМ-Стоматология»

Отсутствие зуба также приводит к постепенной атрофии костной ткани. Без жевательной нагрузки кость в области утраченного зуба начинает убывать. Уже через год возможно снижение высоты альвеолярного отростка примерно на 25%. В дальнейшем это может осложнить лечение — например, перед имплантацией может потребоваться костная пластика.

Стоматолог составил инструкцию на случай, если откололся зуб
Стоматолог составил инструкцию на случай, если откололся зуб

Стоматолог пояснил, что организм начинает компенсировать потерю зуба за счёт перераспределения жевательной нагрузки. Это может приводить к перегрузке мышц челюсти, появлению головных болей и развитию дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. Кроме того, увеличивается нагрузка на оставшиеся зубы, из-за чего ускоряется износ эмали и повышается риск сколов и трещин.

Потеря даже одного зуба может повлиять и на процесс жевания. Эффективность пережёвывания пищи снижается, поэтому пациенты начинают чаще выбирать мягкие продукты. Недостаточно измельчённая пища со временем способна привести к нарушениям пищеварения и дефициту некоторых питательных веществ.

Если отсутствует зуб в зоне улыбки, могут возникать и эстетические, и речевые изменения. В частности, возможны нарушения дикции, опущение губы и появление асимметрии лица. Нередко это сопровождается психологическим дискомфортом.

В области дефекта также может ухудшаться состояние десны: повышается риск её травмирования пищей, возможно убывание десневого края на соседних зубах и увеличение чувствительности тканей.

По словам специалиста, именно поэтому важно своевременно восстанавливать утраченный зуб. Чем дольше откладывается протезирование, тем сложнее и дороже может стать лечение. Современные методы — имплантация, мостовидные и съёмные протезы — позволяют остановить атрофию костной ткани, сохранить правильное положение зубов, восстановить функцию жевания и вернуть эстетику улыбки.

«При потере зуба важно как можно быстрее обратиться к стоматологу. Врач осмотрит лунку, чтобы исключить наличие остатков корня и риск воспаления, проведёт диагностику, при необходимости назначит КТ и подберёт оптимальный способ восстановления. После этого можно обсудить возможные варианты протезирования с учётом клинической ситуации и пожеланий пациента», — подчеркнул собеседник Life.ru.

Россиян предупредили, что цены на лечение зубов могут вырасти на 50%
Россиян предупредили, что цены на лечение зубов могут вырасти на 50%

А ранее Life.ru сообщал, что в России разработали жевательную резинку с защитой от кариеса. По словам разработчиков, она не только очищает эмаль, но и помогает формировать длительную защиту от кариеса. Предполагается, что средство будет защищать зубы в течение дня — между утренней и вечерней чисткой.

BannerImage
