Стоматолог составил инструкцию на случай, если откололся зуб

Если откололся зуб, не стоит паниковать. Сначала оцените масштаб трагедии: небольшой скол эмали может не болеть, но если оголился дентин — появится чувствительность. Глубокий перелом с болью и кровью говорит о повреждении нерва. Самый серьёзный вариант — трещина корня, рассказал стоматолог Магомади Халилбеков.

По его словам, необходимо прополоскать рот чистой водой или солевым раствором, чтобы удалить осколки и снизить риск инфекции. Если есть кровотечение, приложите салфетку на 10–15 минут. Найти отколовшийся фрагмент, промойте водой и поместите во влажную среду (физраствор, молоко, вода) и возьмите с собой к врачу.

До визита к стоматологу не жуйте повреждённой стороной, избегайте горячего и холодного, не трогайте зуб языком. Острый край можно закрыть ортодонтическим воском, который продаётся в аптеке. Никакого бытового клея и самостоятельной шлифовки использовать нельзя. Лечение зависит от глубины повреждения.

«В большинстве случаев спасти зуб можно. Даже серьёзные сколы сегодня успешно восстанавливаются. Главное — обратиться к стоматологу как можно раньше», — подчеркнул медик в интервью kp.ru.