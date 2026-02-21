Стоматолог раскрыла, с чем могут быть связаны болезни молочных зубов у детей

К заболеваниям желудочно-кишечного тракта и частым ЛОР-инфекциям у детей могут привести кариес, пульпит и преждевременная потеря молочных зубов. Об этом «Газете.ru» сообщила детский стоматолог-гигиенист Насиба Джалилова.

«Ранняя потеря молочных зубов снижает эффективность жевания, что провоцирует проблемы с желудочно-кишечным трактом», — пояснила Джалилова.

По словам специалиста, многие родители недооценивают важность молочных зубов и ослабляют контроль за их состоянием. Это часто приводит к быстрому развитию кариеса и необходимости удаления зуба. Плохо пережёванная пища дольше переваривается, из-за чего желудку приходится активнее вырабатывать соляную кислоту и ферменты.

Эксперт отметила, что запущенные зубы могут становиться хроническим очагом инфекции. Бактерии распространяются с кровотоком, ослабляют иммунитет и провоцируют частые ангины, отиты и гаймориты, а также повышают риск развития гастритов.

Кроме того, из-за зубной боли дети нередко отказываются от твёрдой пищи, что может привести к дефициту веса. Отсутствие жевательной нагрузки замедляет рост челюстей, формирует узость зубных рядов, привычку дышать ртом и серьёзные нарушения прикуса. Позднее обращение к врачу, как подчеркнула стоматолог, способно негативно сказаться и на психике ребёнка, формируя стойкий страх перед лечением зубов.

Ранее эксперты подчёркивали, что по возможности стоит сохранять собственные зубы, поскольку импланты приживаются не у всех пациентов, а естественные зубы остаются более надёжным вариантом, чем любые искусственные замены. Также специалисты обращали внимание на риски лечения в частных клиниках.