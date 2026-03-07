Хотите белоснежную улыбку? Стоматолог объяснил, почему это может быть плохой идеей

Популярные отбеливающие пасты могут разрушать эмаль из-за высокой абразивности. Какие средства для ухода за зубами таят скрытую опасность, рассказал стоматолог Максим Матюхин в беседе с РИАМО.

По словам эксперта, риск представляют пасты с высоким индексом RDA, а также зубной порошок.

«У каждой пасты на обороте есть такой показатель — индекс абразивности. Чем он выше, тем сильнее паста царапает поверхность зуба. Если индекс выше 100, я не рекомендую использовать такую пасту чаще, чем раз в несколько месяцев», — пояснил Матюхин.

Визуальный эффект от таких паст обманчив: зубы действительно становятся белее, но из-за микроцарапин эмаль быстрее разрушается, а налет забивается в трещины и скапливается ещё активнее.

Для ежедневного применения врач советует пасты с индексом RDA до 60–80. Для сравнения: при профессиональной чистке у стоматолога используются составы с абразивностью около 150, но проводить такую процедуру можно не чаще двух раз в год.

Гигиена и профилактика крайне важна особенно сейчас, ведь цены на стоматологические услуги в России в 2026-м заметно увеличились. Главная причина — стоимость зарубежных материалов. Даже с учётом импортозамещения и оптимизации закупок полностью отказаться от качественных иностранных компонентов без риска для лечения пока не получается.