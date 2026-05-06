Не только носом: Учёные выяснили, как мозг считывает неприятный запах тела

Мы часто думаем, что запах — это вопрос носа. Но новое исследование японских учёных показало: неприятность запаха может отражаться и в реакции мозга. Об этом сообщает Frontiersin.

В эксперименте участвовали 18 взрослых добровольцев. Им давали разные запахи, среди которых были лаванда, изовалериановая кислота и модельный запах кожи головы женщины среднего возраста.

Во время тестов исследователи измеряли активность мозга с помощью функциональной ближней инфракрасной спектроскопии. Этот метод позволяет отслеживать изменения кровотока в отдельных областях коры.

Оказалось, что неприятные запахи вызывали более выраженные изменения активности в некоторых зонах мозга. При этом обычные физиологические и гормональные показатели стресса заметно не менялись.

Иными словами, человек мог не показывать сильной стрессовой реакции телом, но мозг всё равно по-своему отвечал на неприятный стимул.

Авторы работы не предлагают воспринимать такой подход как «детектор запаха тела». Выборка была небольшой, а сами выводы требуют проверки на большем числе участников.

Но исследование показывает любопытную вещь: запах тела можно изучать не только через субъективные оценки вроде «приятно» или «неприятно». Реакция мозга тоже может подсказать, насколько сильным оказался этот сигнал для человека.

