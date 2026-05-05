Учёные из МГУ установили прямую связь между алкоголем и смертностью в России

Исследователи из МГУ опубликовали в журнале Population and Economics любопытные выводы. Оказалось, что график общей смертности в нашей стране повторяет изгибы смертности от спиртного.

Учёные проанализировали данные за несколько десятилетий. Два показателя колебались синхронно в трёх временных промежутках: 1965–1988, 1988–1998 и 1998–2019 годы. Резкие пики пришлись на 1980, 1994 и 2003-й.

Колебания напрямую зависели от антиалкогольных кампаний, реформ и даже доходов населения. Особенно ярко связь проявилась после кампании 1985 года — тогда оба показателя дружно рухнули вниз.

А вот либерализация цен на горячительные напитки в 1992-м дала обратный эффект. Через два года число отравлений этанолом достигло исторического рекорда — 55,5 тысячи погибших за год. И общая смертность послушно поползла вверх.

