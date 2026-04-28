Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 апреля, 11:56

Мясников назвал препарат, который снижает тягу к алкоголю и облегчает похмелье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Препараты с метадоксином могут снижать тягу к алкоголю и уменьшать последствия опьянения. Об этом в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Врач отметил, что при регулярном курсовом применении эффект, согласно исследованиям, проявляется не менее чем через три месяца. Также он добавил, что метадоксин способен уменьшать степень алкогольного опьянения и помогать снижать выраженность похмельного синдрома.

Ранее сообщалось, что снижение веса требует не только физической активности и контроля питания, но и нормального обеспечения организма необходимыми питательными веществами. «Волшебной таблетки» для снижения веса не существует, а любые добавки работают только в комплексе с правильным питанием и регулярными тренировками.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Александр Мясников
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar