Мясников назвал препарат, который снижает тягу к алкоголю и облегчает похмелье

Препараты с метадоксином могут снижать тягу к алкоголю и уменьшать последствия опьянения. Об этом в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Врач отметил, что при регулярном курсовом применении эффект, согласно исследованиям, проявляется не менее чем через три месяца. Также он добавил, что метадоксин способен уменьшать степень алкогольного опьянения и помогать снижать выраженность похмельного синдрома.

