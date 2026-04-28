Оркестр в голове: Почему возникает шум в ушах и к какому врачу идти
Оглавление
Кардиолог Вечтомов связал шум в ушах с болезнями сосудов и стрессом
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aleks333
Шум в ушах или тиннитус — частая жалоба пациентов. При этом причины такого состояния бывают разными: от простых проблем со слухом до серьёзных нарушений в организме. Об этом рассказал Life.ru терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиника» Сергей Вечтомов.
Одна из наиболее частых причин — заболевания самого уха. Речь может идти о накоплении серы и формировании пробки, воспалении в среднем или внутреннем ухе, а также о повреждении слухового нерва.
С возрастом риск появления шума в ушах растёт. Это связано с постепенным снижением слуха — состоянием, которое называют пресбиакузис. При таком нарушении человек может ощущать постоянный фоновый шум.
Громкие звуки, лекарства и стресс
Не менее значимый фактор — воздействие громких звуков. Длительное пребывание в шумной среде или регулярное использование наушников на высокой громкости может негативно влиять на слух и провоцировать тиннитус.
Иногда шум в ушах связан с приёмом лекарств. Некоторые антибиотики, противовоспалительные средства и диуретики способны оказывать побочное влияние на слуховой аппарат.
Стресс и переутомление тоже играют роль. Хроническое напряжение нервной системы может усиливать восприятие шума — даже если изначально он был незначительным.
Когда шум говорит о болезнях сосудов и не только
Отдельное внимание врачи уделяют сосудистым причинам. Повышенное давление, атеросклероз, нарушения со стороны вен и артерий могут вызывать пульсирующий шум. Человек ощущает его синхронно с сердечным ритмом.
Шум в ушах также может быть проявлением системных заболеваний: сахарного диабета, нарушений функции щитовидной железы или анемии.
Если шум возникает регулярно, усиливается или начинает мешать повседневной жизни — важно не откладывать визит к врачу. В таких случаях терапевт может направить пациента к оториноларингологу, аудиологу или неврологу. Специалисты проведут детальное обследование и уточнят причину симптома.
Главные материалы о лечении, профилактике и заботе о себе — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.