Оркестр в голове: Почему возникает шум в ушах и к какому врачу идти

Шум в ушах или тиннитус — частая жалоба пациентов. При этом причины такого состояния бывают разными: от простых проблем со слухом до серьёзных нарушений в организме. Об этом рассказал Life.ru терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиника» Сергей Вечтомов.

Одна из наиболее частых причин — заболевания самого уха. Речь может идти о накоплении серы и формировании пробки, воспалении в среднем или внутреннем ухе, а также о повреждении слухового нерва. Сергей Вечтомов Терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиника»

С возрастом риск появления шума в ушах растёт. Это связано с постепенным снижением слуха — состоянием, которое называют пресбиакузис. При таком нарушении человек может ощущать постоянный фоновый шум.

Громкие звуки, лекарства и стресс

Не менее значимый фактор — воздействие громких звуков. Длительное пребывание в шумной среде или регулярное использование наушников на высокой громкости может негативно влиять на слух и провоцировать тиннитус.

Иногда шум в ушах связан с приёмом лекарств. Некоторые антибиотики, противовоспалительные средства и диуретики способны оказывать побочное влияние на слуховой аппарат.

Стресс и переутомление тоже играют роль. Хроническое напряжение нервной системы может усиливать восприятие шума — даже если изначально он был незначительным.

Когда шум говорит о болезнях сосудов и не только

Отдельное внимание врачи уделяют сосудистым причинам. Повышенное давление, атеросклероз, нарушения со стороны вен и артерий могут вызывать пульсирующий шум. Человек ощущает его синхронно с сердечным ритмом.

Шум в ушах также может быть проявлением системных заболеваний: сахарного диабета, нарушений функции щитовидной железы или анемии.

Если шум возникает регулярно, усиливается или начинает мешать повседневной жизни — важно не откладывать визит к врачу. В таких случаях терапевт может направить пациента к оториноларингологу, аудиологу или неврологу. Специалисты проведут детальное обследование и уточнят причину симптома.

Об опасных заболеваниях могут сигнализировать и отёки на теле. Нередко опасные припухлости говорят о проблемах с сердечно-сосудистой системой. Зачастую отёки появляются в комплекте с другими признаками. Как отличить опасные припухлости, читайте в материале Life.ru.