Прогресс в зале стоит на паузе? Врач рассказал, какой анализ нужно сдать, чтобы не убивать себя зря в тренажёрке

Многие спортсмены-любители, столкнувшись с падением результатов на тренировках, списывают всё на обычную усталость и продолжают наращивать нагрузки. Однако сердечно-сосудистый хирург Алексей Купряшов заявил в беседе с Life.ru, что проблема может лежать гораздо глубже — в состоянии кровеносной системы.

Многие спортсмены, особенно любители, не связывают падение результатов с состоянием кровеносной системы и, непосредственно, крови. Они думают: «Я просто устал». Но проблема может лежать гораздо глубже. Алексей Купряшов Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделом патологических состояний системы крови в кардиохирургии НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, эксперт проекта о донорстве крови и плазмы «+Я»

Специалист пояснил, что интенсивные физические нагрузки — это не только расход калорий, но и постоянные микротравмы мышц и сосудов, а также колоссальный расход ресурсов организма. Организм тратит жизненно важные микроэлементы. Исследования, по словам врача, показывают: при значительных нагрузках у спортсменов выявляется снижение насыщенности организма железом, медью, цинком и витаминами — в первую очередь Е и В2, которые играют ключевую роль в процессе превращения пищи в энергию. Без них человек будет чувствовать усталость даже при идеальном рационе и достаточном количестве сна.

Кроме того, частым спутником перетренированности Купряшов назвал гормональный дисбаланс. В результате чрезмерных нагрузок может отклоняться от нормы уровень кортизола, тестостерона, дофамина. В быту эти гормоны известны влиянием на настроение, но помимо неприятных симптомов со стороны нервной системы нарушение гормонального баланса в долгосрочной перспективе чревато серьёзными нарушениями в работе едва ли не всех органов и систем.

«Стоит ли опасаться негативных последствий и отказаться от тренировок вовсе? Конечно, нет — к нарушению баланса в первую очередь «уязвимы» профессиональные спортсмены, которые тренируют выносливость: бегуны, лыжники, велосипедисты. Но с дисбалансом могут столкнуться и любители, которые непроизвольно «перегружают» организм в погоне за результатом. Помните: отдых, качественное восстановление — такая же важная составляющая полезной физической активности, как и сами занятия», — подчеркнул кардиохирург.

Врач дал чёткий совет: если вы чувствуете, что тренировки перестали приносить результат, — проверьте кровь. Возможно, вашему организму просто не хватает ресурсов, чтобы восстанавливаться и отвечать на усилия прогрессом.

