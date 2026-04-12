Тренер назвала 7 вещей, которые нельзя делать перед тренировкой, если хочешь провести её с пользой

Многие приходят в фитнес-клуб с желанием побыстрее добиться результата, но вредят себе же, пренебрегая элементарными правилами подготовки. Тренер загородного клуба «Лапино фитнес» Ирина Мальцева предупреждает, что некоторые просчёты могут не только затруднить тренировку, но и навредить здоровью. В беседе с Life.ru эксперт подробно разобрала главные запреты — от плотного обеда за час до разминки до бездумного приёма стимуляторов и обезболивающих.

Одна из самых частых ошибок перед залом связана с едой. Плотный приём пищи должен быть минимум за три-четыре часа до тренировки, и это не просто совет для комфорта, а вопрос нормальной работы организма под нагрузкой. Если до занятия осталось меньше часа и есть голод, допустим лёгкий перекус за 30–60 минут: банан, тост, йогурт, пара крекеров. Жирная еда и продукты с большим количеством клетчатки близко к тренировке почти гарантированно дают тяжесть в животе и снижают работоспособность. Ирина Мальцева Тренер загородного клуба «Лапино фитнес»

Второй момент, который многие недооценивают, — вода. За один-два часа до занятий стоит выпить примерно 500–600 мл жидкости. Если уже появились сухость во рту, тёмная моча, слабость или лёгкое головокружение, лезть в тяжёлую работу не нужно: сначала следует напиться и выждать паузу.

Отдельная тема — алкоголь. После выпитого или в состоянии похмелья тяжёлая силовая, спринты и жёсткие интервалы отменяются. В такой день максимум, что допустимо, — лёгкая ходьба, спокойное кардио или упражнения на подвижность. Алкоголь обезвоживает, а у людей с диабетом его сочетание с нагрузкой может дополнительно обрушить уровень сахара в крови.

Стимуляторы тоже создают серьёзную проблему. Когда человек пьёт предтренировочный комплекс, сверху энергетик, а потом ещё кофе, он получает дрожь, учащённое сердцебиение, тревожность, тошноту, скачок давления. У энергетиков отдельно описан риск нарушений сердечного ритма. Разумный подход прост: либо тренироваться без стимуляторов, либо использовать один привычный источник и точно не тестировать новый предтрен перед тяжёлой сессией.

Обезболивающие «на всякий случай» перед занятием — тоже плохая идея. Ибупрофен и напроксен не делают движения безопаснее. У этих препаратов есть риск раздражения желудка, а при регулярном приёме страдают почки, давление и сердечно-сосудистая система. Если без таблетки невозможно нормально размяться, правильное решение на этот день — снизить вес, заменить упражнение или вовсе перенести тренировку.

«При болезни с температурой, кашлем из груди, ломотой или проблемами с желудком зал лучше пропустить. Лёгкий насморк без температуры иногда допускает спокойную сессию, но без рекордов», — отмечает эксперт.

Людям, принимающим лекарства, стоит помнить несколько важных вещей. На инсулине или сахароснижающих препаратах нужно проверять сахар за 15–30 минут до тренировки и при низком уровне съедать 15–30 граммов углеводов. Бета-блокаторы не дают пульсу подниматься как обычно, поэтому ориентироваться следует не только на показания часов, но и на самочувствие. Сосудосуживающие капли от насморка с псевдоэфедрином могут разгонять сердце, а седативные антигистаминные и снотворные снижают реакцию и координацию, что под штангой просто опасно. И главное: менять или отменять назначенные препараты ради тренировки самостоятельно нельзя, это всегда обсуждается с врачом.

Наконец, разминка. Перед силовой нагрузкой необходимы хотя бы 5–10 минут лёгкой аэробной работы: ходьба, велосипед, что-то простое. Холодные мышцы травмируются значительно легче, чем разогретые. В итоге схема подготовки выглядит так: за три-четыре часа — нормальная еда, за 30–60 минут — лёгкий перекус по голоду, за один-два часа — 500–600 мл воды, а непосредственно перед рабочей частью — 5–10 минут разминки.

Ранее тренер объяснила, как выработать привычку заниматься спортом. Часто проблема заключается не в физических возможностях, а в отношении к тренировкам — многие воспринимают их как необязательную нагрузку. Эксперт советует встроить занятия в расписание, выбрать комфортный формат активности и ставить реалистичные цели.