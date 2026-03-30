«Я устал, у меня дефициты»: Тренер рассказала, как заставить себя заниматься спортом

Фраза «я устал, у меня дефициты» часто становится причиной отказа от спорта. Но в большинстве случаев проблема не в теле, а в отношении к физической активности, объяснила Life.ru тренер сервиса по поиску онлайн-тренера WowFit София Гаврютина-Лисина. По её словам, люди воспринимают тренировки как необязательную часть жизни, поэтому легко заменяют их другими делами.

У большинства людей физическая активность воспринимается как что-то необязательное. Из-за этого возникает ощущение лени и желание заменить тренировку чем-то другим. Конечно, могут влиять и физиологические причины: дефициты, хроническая усталость и другие состояния, на фоне которых действительно не хватает сил. Но в целом, чаще это психологическая проблема. Обычно дело в том, что у человека нет понимания важности спорта и физической активности в жизни. София Гаврютина-Лисина Тренер сервиса по поиску онлайн-тренера WowFit

Эксперт советует встроить тренировки в жизнь как систему. Например, заранее определить дни занятий и придерживаться расписания. Также важно выбрать активность, которая действительно нравится, потому что именно удовольствие и результат формируют устойчивую привычку.

Специалист отметила, что не стоит ограничиваться одним вариантом. Кому-то подходит бег, кому-то танцы или зал. Иногда человек находит интерес сразу в нескольких направлениях. Главное — пробовать и искать. Она также подчеркнула роль тренера. По её словам, наставник помогает держать фокус, ставить цели и поддерживать мотивацию. В процессе возникает контакт, и тренер становится ориентиром.

Собеседница Life.ru добавила, что начинать лучше постепенно. Интерес не всегда появляется сразу, поэтому важно дать себе время втянуться. При этом нельзя перегружать организм, особенно если есть усталость. В противном случае можно потерять мотивацию или получить травму. Она советует ставить реальные цели. Если планка слишком высокая, это только снижает желание заниматься. Также важно учитывать состояние здоровья и сдавать анализы, чтобы понимать возможности организма.

По словам тренера, мотивацию могут поддерживать простые вещи. Новая форма, смена обстановки, тренировки на улице или новые знакомства. Всё это помогает закрепить привычку и получать удовольствие от процесса. В итоге ключ к регулярным тренировкам — это сочетание понимания пользы, системности и комфортного подхода к нагрузке.

